ドル円１５７．７０近辺、米１０年債利回り４．１８５％付近＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は157.70近辺、ユーロドルは1.1640近辺などで推移している。米10年債利回りは4.185％付近に高止まりしており、ドル高の背景となっている。 USD/JPY157.67EUR/USD1.1641