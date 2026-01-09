本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/9（金） EUR/USD 1.1500（70.0億ユーロ） 1.1550（5.72億ユーロ） 1.1600（13.0億ユーロ） 1.1610（6.64億ユーロ） 1.1750（6.63億ユーロ） 1.1785（5.98億ユーロ） 1.1800（25.0億ユーロ） USD/JPY 157.00（6.30億ドル） 158.00（7.50億ドル） 159.00（5.66億ドル） GBP/USD 1.3350（5.12億ドル） 1.