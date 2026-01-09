こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 1300」。エリダヌス座の方向、約6900万光年先にあります。棒状構造の両端から渦巻腕（渦状腕）が伸びていく様子がはっきりとわかるNGC 1300を、NASA（アメリカ航空宇宙局）は棒渦巻銀河の典型例だと解説しています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 1300」（Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgmen