立ちっぱなし、座りっぱなしの時間が長いほど、お腹まわりの筋肉は「使われないまま固まりやすい」状態に。だから運動しているつもりでも、くびれだけが戻らない…と感じることがあります。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【立位の三日月のポーズ】。体を大きく動かさず、呼吸とともに体側を伸ばすことで、眠っていた腹斜筋と体幹をじわっと目覚めさせるのが特徴です。立位の三日月のポーズ（１）両脚を肩幅くらいに開い