「食事制限も運動も続かないけれど、“夜だけ控える”ならできるかも」と話すのはKさん（30代・会社員）。彼女が半年間続けたのは、夜９時以降は食べないようにして、白湯だけを飲むという【簡単ダイエット習慣】。その結果、体重−６kg・ウエスト−７cmを達成したといいます。そこで今回は、我慢せずに続けられたその秘密を伺いました。夜９時以降は食べない。“空腹時間”が体を整えるKさんがこの習慣を始めたのは、「寝る前のチ