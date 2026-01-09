ロックバンド「DOES」は9日、ボーカル・ギターの氏原ワタル(48)が体調不良のため、一定期間療養に専念すると発表した。これに伴い、11日の台北公演は延期となる。バンドの公式Xで「この度、ロックバンド「DOES」のボーカル・氏原ワタルですが、体調不良が確認されたため、一定期間療養させていただくこととなりました」と発表。続けて「これに伴い、2026年1月11日（日)台北THE WALL MUSICで開催を予定していたDOES Tour 2025