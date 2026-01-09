中部電力が浜岡原発3、4号機（静岡県）の耐震設計に関わるデータを不正操作した問題で、原子力規制委員会が原子炉等規制法に基づき報告徴収命令を出す方針を固めたことが9日、分かった。14日の定例会合で決定する。