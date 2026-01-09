台湾のペアに勝って準決勝へ進んだ福島由紀（左）、松本麻佑組＝9日（ゲッティ＝共同）バドミントンのマレーシア・オープンは9日、クアラルンプールで各種目の準々決勝が行われ、女子ダブルスの福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組が台湾のペアに勝って準決勝へ進んだ。シングルスで女子の山口茜（再春館製薬所）は途中棄権し、男子の奈良岡功大（NTT東日本）や西本拳太（ジェイテクト）は敗れた。（共同）