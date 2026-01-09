1月8日、嵐の二宮和也が司会を務める『ニノさん』（日本テレビ系）が終了することが分かった。「番組は3月いっぱいということです。もともとは2013年、日曜昼でスタート。2024年に『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？』終了を受け、金曜よる7時に昇格しましたが、わずか1年半で幕を下ろすことになりました」（芸能記者）原因は各メディアがさまざま報じている。日曜時代から企画や空気感が変化したこと、多忙な二宮が春以