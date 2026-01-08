何気なく言ったことを、あとになって彼がふっと拾ってくれた瞬間、胸のどこかが温かくなるのは「大切にされている」という感覚が生まれるから。そこで今回は、そんな記憶と行動ににじむ男性の“本命サイン”について解説します。“あなた基準”で買い物や選択をするように男性が以前話した好きな飲み物や香りを、「前に言ってたよね？」と何気なく手に取ってくる。その感じは、あなたの言葉が男性の中でただ流れていない証拠です。