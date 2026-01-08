年齢を重ねるほど落ちにくくなる、腰まわりのもたつき。食事や運動を意識しても変化を感じにくいのは、“体幹が眠ったまま”になっているサインかもしれません。そんなときに取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【ダンダヤーマナバーマンアーサナ】。姿勢の土台に働きかけて腰まわりの印象づくりを後押しします。ダンダヤーマナバーマンアーサナ（１）床に四つん這いになって、左腕を前方にまっすぐ伸ばす（２）続けて右脚を後方に