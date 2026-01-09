CLAN QUEENが、＜2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”＞の追加公演である神奈川・KT Zepp Yokohama公演より「サーチライト」のライブ映像を公開した。このツアーは2ndアルバム『NEBULA』を冠したツアーで、ライブの熱狂を垣間見ることの出来る映像となっているとのこと。https://youtu.be/MCg1T4rYbOQそんなCLAN QUEENは、2026年の4〜5月に全国ツアー＜CLAN QUEEN ONE MAN TOUR 2026＞を開催する。会場は東名阪Zepp、さらにはワンマンライ