【モデルプレス＝2026/01/09】声優でアーティストの志崎樺音が、4月15日に1st写真集「タイトル未定（仮）」（講談社）を刊行することが発表。あわせて、先行イメージカットが解禁された。【写真】結婚発表の「チェンソーマン」声優、文書全てが直筆美文字◆志崎樺音、1st写真集発売決定本作は、かねてからそのビジュアルとスタイルにも注目が集まっていた志崎にとって初となる紙の書籍の写真集。撮影は、2025年秋に東京と軽井沢の2