Age Factoryが、ファンクラブ「AGE APARTMENT」の開設2周年を記念し、ファンクラブ会員限定のワンマンツアーを3月に東名阪で開催することを発表した。今回のツアーは、ファンクラブ会員のみが参加できるクローズドな公演となり、各地で特別なステージが予定されているという。本日よりチケットの受付がスタートしたので、ぜひチェックしていただきたい。なお「AGE APARTMENT」では、チケット先行受付のほか、各メンバーによるPodca