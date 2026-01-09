2025年末をもって芸能活動を引退した元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが、1月5日に亡くなっていたことが分かった。27歳だった。9日に藤乃さんのエックス、インスタグラムを通じて実母が投稿した。【写真】藤乃あおいさん引退前最後の投稿9日に藤乃さんのエックスアカウントを通じ「ご報告藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いま