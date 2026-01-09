Bialystocksが、2026年7月15日に自身初となる日本武道館公演を開催することを発表した。本日＜Bialystocks 2+5 ツアー＞ファイナルとなるZepp DiverCity(TOKYO)公演を開催したBialystocks。そのステージ上で、日本武道館公演の開催が明らかにされた。2025年、Bialystocksは全国19箇所を巡る＜二人編成ツアー2025＞を開催し、全公演ソールドアウトを記録。年末から年明けにかけては、サポートメンバー5名を迎えた7人編成によるZepp