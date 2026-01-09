お笑いタレント・丸山礼が９日までにＳＮＳを更新。女優・土屋太鳳との２ショットを投稿し話題になっている。自身のインスタグラムに「土屋太鳳様のお導き」とつづり、土屋の顔マネをする自身と“ご本人”との２ショットを公開。「大晦日の＃ザワつく大追跡ご覧いただきありがとうございました！昨年もたくさんものまねさせていただいた太鳳様が大追跡のセットで撮影日が被る最高な日に」「＃並ぶと似てない謎今年も心