平戸市の小学5年生 西山琳久さんと、佐世保市にある寺の住職 里見呂明さん。 2人は、視聴者参加型の人気音楽番組「歌唱王」で予選を突破し、10日にNIBで放送される決勝に出場します。 “歌唱力 日本一”をかけ、全国から集結する歌自慢たちに挑みます。 ◆十八番は“演歌” 小学5年生の「歌うま少年」 去年9月。 長崎市のかもめ広場で行われた「歌唱王 長崎選抜大会」。 約100人が応募しました。 （司会） 「歌