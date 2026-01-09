J3福島への加入記者会見をする三浦知良（右）＝9日、東京都内サッカー元日本代表FWでJ3福島入りした58歳の三浦知良の記者会見を海外メディアも詳しく報じた。ロイター通信は「永遠のキングカズ、Jリーグ復帰を喜ぶ」の見出しで三浦の略歴やコメントを伝え、日本が初出場した1998年ワールドカップ（W杯）の代表メンバーから漏れたことにも触れた。AP通信は「世界最年長のプロサッカー選手」と紹介し、年齢を重ねるごとに情熱が