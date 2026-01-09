スキンケアの手応えを高めたい大人の肌に向けて、HARIMAROから新作トナーパッドが登場しました。不要な角質をやさしくオフしながら、美容成分でしっかり潤いをチャージできる優秀アイテム。拭き取りと部分パックの2WAY仕様で、忙しい朝も夜の集中ケアもスマートに叶います。肌悩みに合わせて選べる3タイプ展開も嬉しいポイントです♡ 不要な角質をやさしくオフ ハリマロのトナーパッドは、AHA（