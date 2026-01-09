子どものお小遣いについては、金額や渡すタイミングなど、それぞれの家庭ごとに考えがあるものでしょう。また家庭内でもママと旦那さんで意見が対立することがあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『娘は14歳です。子どものお小遣いは月に1,500円。お菓子や文房具を買うようにして、欲しいものがある場合はお小遣いを貯金してそれで買うように言っています。でも、旦那はお菓子を買ってき