私（チカ）は夫のヒロトと娘・ミオ（小2）、息子・コウキ（年長）との4人暮らしです。ヒロトはいつも私抜きで、子どもたちだけを連れて義実家へ行きます。私が義実家から絶縁される一方、子どもたちは義実家の財力でどんどん贅沢を覚えさせられていきました。私抜きの世界を「うまくいっていた」と言うヒロト。そんなことを言えてしまう時点で、私たちの夫婦関係は終わっているのでしょう。私はヒロトに向かって「離婚しましょう」