【ロンドン共同】X（旧ツイッター）上で他人の画像を生成人工知能（AI）で性的な姿に加工し投稿する行為が急増している問題で、AI開発企業「xAI」は9日、画像生成の利用を有料会員に限定すると明らかにした。英メディアが報じた。