中部電力浜岡原子力発電所（静岡県）の安全審査でデータを意図的に操作していた不正を巡り、原子力規制委員会は９日、同社に原子炉等規制法に基づく行政処分「報告徴収命令」を出す方針を固めた。不正に至った経緯などの報告を求めるもので、１４日の規制委定例会合で決定する見通し。規制委は報告期限を４月頃とする方向で検討している。不正の原因を明らかにするため、中部電本店（名古屋市）に立ち入り検査し、審査に関わる