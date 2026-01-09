純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める弟分グループ「モナキ」が９日、ＹｏｕＴｕｂｅで生配信を行い、純烈と同じ日本クラウンから４月８日にメジャーデビューすることを発表した。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、作詞を酒井、作曲を氷川きよし「限界突破サバイバー」の岩崎貴文が担当。２０２３年１０月に開催を発表した「酒井一圭プロデュースセカンドチャンスオーディション」の突破