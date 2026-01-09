山梨・上野原市の扇山で8日に発生した山火事は、発生から30時間以上経過した9日夕方も燃え続け、住宅まで約100メートルに迫った。自衛隊ヘリも加わり消火活動が続くが、強風と乾燥で延焼が拡大し、鎮圧のめどは立っていない。市は76世帯143人に避難指示を出し、10日からの3連休は、山梨県で風が強まる予想でさらなる延焼が懸念される。火の手が住宅の裏手にまで…9日午後5時ごろ、山梨・上野原市の空から撮影した映像では、山の斜