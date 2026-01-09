【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年1月6日から放送が開始されている、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』OP主題歌、blank paperの新曲「YOAKE」が1月7日(水)に配信リリースされた。『鎧真伝サムライトルーパー』は、1988年に放送された『鎧伝サムライトルーパー』の正統続編。新たな映像表現で構築された完全新作アニメシリーズになる。そんな『鎧真伝サムライトルーパー』のOP主題歌として書き下ろされた「YOAKE」