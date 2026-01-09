大隅海峡で去年確認された中国海軍の艦艇の航行は15回で過去最多です。日中関係の緊張も続く中、きょう9日、東シナ海の警戒・監視を担う海上自衛隊鹿屋航空基地で、今年初めての訓練飛行がありました。 東シナ海の警戒・監視を担う鹿屋基地のP‐1哨戒機に、ヘリコプター。訓練には、隊員およそ150人が参加しました。 大西第1航空群司令は訓示で、中国軍が去年末に台湾周辺で行った軍事演習などを念頭に、危機感を示しまし