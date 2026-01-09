9日の県内は厳しい冷え込みでしたが、指宿市の池田湖では一足早い春の風景が広がっています。 （記者）「池田湖近くの菜の花、見ごろを迎えています。近くに行くと花の香りもしっかりと分かります」 目の前に広がる黄色い世界。およそ12万6000本の菜の花が見ごろを迎えています。 湖と黄色のコントラスト。そして日本百名山の開聞岳を望む、この時期ならではの「絶景」です。 （訪れた人） 「こんなに満開で本当にびっくりし