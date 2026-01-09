気象台【大雪に関する気象情報】九州北部・南部地方に発表 九州北部・南部地方では、１１日（日）から１２日（月）成人の日にかけて、山地、平地ともに雪が降り「積雪」するおそれがあります。特に、九州北部地方では１１日（日）には「大雪」のおそれがあります。 、、１６日（金）までの を画像で掲載しています。 全国の雪の情報は、こちらにまとめてあります。雪シミュレーション１１日（水） [２４時間降雪量／