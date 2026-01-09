きょう9日朝は起きられなかったという方もいたのではないでしょうか？ 寒気が流れ込んだ影響で伊佐市ではマイナス7.8度を記録するなど県内各地厳しい寒さとなりました。 9日朝の伊佐市大口の最低気温は今シーズン最低のマイナス7.8度。伊佐市でマイナス7度以下を記録したのは4年ぶりです。川では草木にはねた水が凍っていました。 小学校の校庭では、たらいの水面にできた氷に、子どもたちも興味津々な様子でした。 （