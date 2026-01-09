三連休は「暴風」「大雪」に警戒 成人の日も荒れ模様 東北では24時間で100センチの降雪予想 気象庁は9日夕方、暴風雪や大雪に関する全般気象情報を発表しました。10日から12日・成人の日までの三連休は、全国的に「危険な暴風」や「警報級の大雪」となるおそれがあります。 11日から12日頃にかけては、日本付近は「強い冬型の気圧配置」となり、上空には非常に強い寒気が流れ込む見込みです。 しています。 東北では24時間降