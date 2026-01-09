【モデルプレス＝2026/01/09】乃木坂46の岡本姫奈が1月9日、都内で開催された舞台『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』の囲み取材に出席。開幕に向けての意気込みや、注目ポイントを語った。【写真】22歳乃木坂メンバー、人気アニメ実写姿◆鈴木拡樹・村井良大・岡本姫奈、開幕に意気込み“鬼太郎の誕生”の秘密について、鬼太郎の父と水木しげるの出会い、そして2人が立ち向かう運命を描いた長編アニメーション映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎