ドル円１５７円台後半へと上昇、米雇用統計発表を控えて＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル円が157円台後半へと上昇している。東京朝方の156円台後半から息継ぎすることなく淡々と買われている。クロス円も同様に買われており、ユーロ円は182円台後半から183円台後半へ、ポンド円は210円台後半から211円台後半まで上昇している。円安の動き顕著になっている。また、米債利回り上昇とともにドル自体も堅調。ユ&#