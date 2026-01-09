お笑いコンビ「スリムクラブ」の内間政成が、９日までに自身のＸ（旧ツイッター」を更新。外食で注文した食品を、勿体なくなって持ち帰ったエピソードを明かした。内間は「外食」と書き出し、皿に乗った卵のショットを１枚アップ。「卵って１００円もするんですね。何気なく追加注文したけど、急に勿体なくなり、家に持ち帰りました」と明かし、「明朝食べよー」とつづった。この投稿にＳＮＳ上では「外で食べるからその値段