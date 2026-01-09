SNSでバズってるレシピ、作ってみた お菓子作りの定番、チーズケーキ。材料を混ぜて冷やすだけで完成するので、他のケーキよりも手軽に作れるのが魅力です。 そんなチーズケーキを、超簡単に再現できるレシピが今SNSで話題になっています。 イメージ画像 ヨーグルトの容器にビスケットやサブレをそのまま入れて、一晩置くというもの。ビスケットがヨーグルトの水分でホロホロになり、まるでチーズケーキの味わいになるの