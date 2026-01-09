◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ・ドーハ第２日（９日、カタール・ドーハ）２０２６年最初の世界ツアーが幕を開け、シングルス２回戦が行われた。男子は昨年末のＷＴＴファイナル香港で初優勝を飾った世界ランク４位のエース・張本智和（トヨタ自動車）が、同４０位の周启豪（中国）を３―１（１２―１０、１１―９、９―１１、１１―８）で退け、８強入りを決めた。準々決勝では、２４年パリ五輪銅メダルのＦ・ルブラン