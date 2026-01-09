■これまでのあらすじいい人だけど時代遅れで面倒くさい義母が週末にアポなしでやって来た。家事をする夫を見て夫を台所に立たせないのが嫁の仕事だと妻に説教を始め、さらには「料理を教えてあげようと思って」と嫁夫婦の家に勝手に友人たちを呼び寄せていた。お義母さんが我が家で勝手にお料理教室を始め出しました。それも、私の全く知らないお義母さんの友人たちと一緒に…。私が言うこと聞かないから自分の味方を連れて来たっ