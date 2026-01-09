【カイロ共同】イエメン内戦を巡り、南部の分離派勢力「南部暫定評議会」は9日、解散を表明した。地元メディアが伝えた。サウジアラビアが支援する暫定政権との対立が激化し、指導者が国外脱出したと報じられていた。