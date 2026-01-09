※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ嫁姑の喧嘩が起きるたび、義母から愚痴電話がかかってくることに困っているという義弟嫁。先日は夕方の忙しい時間帯に1時間も付き合わされたのだとか。しかし義母には迷惑だと言えないそうだ…■義母には言えないからあなたに！ ■ですのでアドバイスを ■みんなの平和のためにお願いします ■そんなこと言わずに！す