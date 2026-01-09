サッカー・アルビレックス新潟は2月から始まるリーグ戦に向け、キャンプ地の宮崎県へ出発しました。9日朝の新潟空港。船越新監督をはじめ、ことしに入り契約を更新した奥村やマテウス モラエスら選手たちが続々と姿を現しました。1月9日から約1か月間、宮崎県で一次キャンプを行います。今シーズンは7人の新戦力が加入したアルビレックス新潟、キャンプでは体力の強化や選手同士の連携を深めるためのトレー