（台北中央社）埼玉西武ライオンズは9日、台湾プロ野球（CPBL）の統一ライオンズから移籍した林安可外野手（28）の入団会見を台北市内で開いた。背番号73のユニホームに袖を通した林は「日本球界に挑戦する機会をいただきありがとうございます」と西武球団に感謝を述べ、「みんなの期待に応えられるよう頑張ります」と意気込んだ。会見には西武の奥村剛球団社長、潮崎哲也シニアアドバイザー、統一の林岳平監督らが出席した。現役