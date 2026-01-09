（台北中央社）交通部（交通省）観光署（観光庁）は9日、南部・嘉義県で3月3日から15日まで開催する台湾ランタンフェスティバル（台湾灯会）のメインランタンのデザインを公開した。同県の景勝地、阿里山の神木に着想を得て、台湾の文明の歩みを表現する。同フェスは今年で37回目となり、嘉義県での開催は3回目。台北市内のホテルで開かれた記者会見で交通部の林国顕（りんこくけん）常務次長は、メインランタンは阿里山をテーマに