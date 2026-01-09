元グラビアアイドルの藤乃あおいさん（27）が5日、亡くなった。公式Xが9日に更新され、親族が発表した。【写真】生前の写真も…亡くなった元グラドルの藤乃あおいさんXでは「ご報告藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天命を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました。(藤乃あおいの母より)」と伝えた。藤乃さんは1998年9月29日生まれ、石川県出身。2020年7月に「加賀屋