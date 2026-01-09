俳優の藤原竜也（43）が9日、東京・芸術劇場プレイハウスで主演舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」の取材会に出席した。村上春樹氏（76）が36歳の時に発表した同名の長編小説が原作で、初の舞台化。ダンサーとしても活躍するフィリップ・ドゥクフレ氏（64）が演出と振り付けを担当した。藤原は同時進行する異なる二つの世界を行き来。無意識の選択に翻弄（ほんろう）される男を演じる。村上氏の作品に出