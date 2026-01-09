9日午後8時8分ごろ、千葉県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県北東部で震源の深さは約30キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.7と推定される。この地震による津波の心配はない。各地の震度は次の通り。震度4＝大網（千葉）▽震度3＝稲敷結佐（茨城）千葉若葉、茂原、東金、市原姉崎、山武松尾、いすみ弥正、九十九里、横芝光栗山、一宮、睦沢、長生、白子、長柄町役場、長南（千葉）など▽震度2＝土