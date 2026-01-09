9日午前、新潟市内の道路が陥没しました。市は下水道管の破損が原因とみて詳しく調べています。■直径約5メートル、深さ約3メートルの穴道路の中央に、ぽっかりと開いた穴。記者「新潟市東区の閑静な住宅街です。銀行と住宅の間、丁字路の中央が陥没しています」警察によると、9日午前10時50分ごろ、「道路が陥没している」と110番通報が。直径約5メートル、深さ約3メートルにわたり陥没しました。近くに住む住民「朝と夕方はここ