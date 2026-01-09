Image: James Pero / Gizmodo US 犬、猫を筆頭に、動物の言葉を理解する「ペット翻訳」なガジェットって、定期的に世に出てきますよね。1月6日(火)〜9日(金)までラスベガスで開催のCES 2026でもありました。それも今年らしく、ペット翻訳機能がのったスマートグラスとして。このメガネ、動物データを学んだAI入ってますそれがこの「Syncglasses G2」。Chmu Technologyというスタートアップが