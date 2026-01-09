人気グラビアアイドルの藤乃あおいさんが5日に亡くなっていたことが9日、分かった。27歳。本人のX（旧ツイッター）で、「藤乃あおいの母より」という形で発表された。 【写真】藤乃あおいさんが最後に記した手紙 Xでは「ご報告」として「藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました」（原文まま）と発表された。投稿には、藤