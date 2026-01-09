タレントの森田健作、お笑いタレントのカンニング竹山らが所属する大手芸能事務所「サンミュージック」名誉顧問の福田時雄（ふくだ・ときお）さんが９日、死去したことが分かった。９５歳だった。福田さんは１９６８年に相澤秀禎社長（後に会長、２０１３年死去、享年８３）と共にサンミュージックを立ち上げた。森田のほか、桜田淳子、香坂みゆき、松田聖子ら多くの歌手やタレントを育てた。同社広報によると、お別れの会な